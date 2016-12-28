النفط يتماسك قرب أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بانتظار خفض إنتاج أوبك

المصدر: وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي مقتربة من مستويات الذروة التي سجلتها في منتصف العام 2015 في الوقت الذي تترقب فيه السوق مؤشرات الخفض المزمع في الإنتاج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) مع بداية العام الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع قدره 12 سنتا إلى 56.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1248 بتوقيت غرينتش. ووصل برنت إلى 57.89 دولار للبرميل في 12 ديسمبر كانون الأول وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 7 سنتات إلى 53.97 دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوى هذا العام والذي بلغ 54.51 دولار للبرميل في 12 ديسمبر كانون الأول.

وزادت أسعار النفط 25% منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني بدعم من توقعات خفض إنتاج أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت أيضا أسعار الأسهم.

ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد.

وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية -أكبر منتج في أوبك- على تحمّل نصيب الأسد في هذا الخفض.

وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الأربعاء إن بلاده التي حققت نموا سريعا في الإنتاج خلال العامين الماضيين ستخفض الإنتاج بما يتراوح بين 200 و210 آلاف برميل نفط يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.