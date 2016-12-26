روسيا تتوقع انخفاض إمداداتها النفطية خلال العام المقبل

المصدر: موسكو – إرم نيوز

قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف، إن إمدادات بلاده من المنتجات النفطية ستتراجع بنحو 2.5% في 2017 مع تقدم وتيرة العمل في مشروع ضخم لتحديث المصافي يهدف إلى تحسين جودة الوقود.

وأضاف مولودتسوف أن روسيا ضخت 277 مليون طن من المنتجات النفطية في عام 2016، مشيرًا إلى أن هذا الحجم سينخفض إلى نحو 270 مليون طن من أنواع الوقود الأعلى جودة خلال العام المقبل.

وتابع أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج البنزين في 2017 إلى 39.8 مليون، في حين سيتجاوز إنتاج وقود الديزل 70 مليون طن، كما قد يتقلص إنتاج زيت الوقود بأكثر من مليوني طن بسبب زيادة في رسوم التصدير اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.