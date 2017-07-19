بنك السودان يعلن رفع الحظر عن أرصدة جمدت بالحظر الأمريكي

كشف بنك السودان المركزي، يوم الأربعاء، عن فك تجميد بعض الأرصدة التي كانت مجمدة بسبب الحظر الأمريكي على البلاد.

وقال محافظ بنك السودان حازم عبد القادر :”إن بعض الأرصدة تم فك الحظر عنها خلال الفترة الماضية” دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول هذه الأرصدة وقيمتها .

ودعا عبد القادر، لدى اجتماعه بمدراء المصارف السودانية في الخرطوم، إلى مواصلة الاتصال بالبنوك العالمية لتنشيط المعاملات، وتقوية العلاقات المصرفية، وتهيئة البيئة الداخلية للمصارف، استعداداً لرفع الحظر الكلي، المتوقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وذلك بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً، الأسبوع الماضي، يقضي بتأجيل البت في رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، حتى أكتوبر /تشرين الأول القادم.

وكانت واشنطن قررت في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بعد حصار دام 20 عاماً على خلفية دعاوى إيوائه لـ “الإرهاب”.

وأرجأت واشنطن حينها، رفع كافة العقوبات عن الخرطوم مدة 6 شهور أخرى حتى يوليو/ تموز الجاري.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت أرصدة الحكومة السودانية في المصارف الأمريكية، لاحقاً لقرار الأخيرة فرض عقوبات على الخرطوم في 1997، بسبب دعاوى إيوائها لـ”الإرهاب”.

ووفقا للمعلومات فإن الحكومة السودانية لا تفصح عن حجم أرصدتها في البنوك الأمريكية.