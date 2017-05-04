محافظ المركزي السعودي: لا أرى مزيدًا من الاندماجات المصرفية في الطريق

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي الخميس إنه لا يرى، في الأفق، مزيدًا من عمليات الاندماج بالقطاع المصرفي بعدما اتفق البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) الأسبوع الماضي على بدء محادثات بخصوص اندماج محتمل بينهما.

وكان بنك “كريدي أجريكول” الفرنسي فوض “جيه.بي مورجان” لتقديم المشورة له في البيع المحتمل لحصته البالغة 31% في البنك السعودي الفرنسي.

وقال الخليفي الخميس، إنه التقى مع مسؤولين من كريدي أجريكول لكنه لم يتلقَ منهم طلبًا بالموافقة على بيع الحصة.

وذكر الخليفي أيضًا أن البنك المركزي يتبنى سياسة منفتحة بشأن البنوك الأجنبية التي تسعى لفتح فروع جديدة بالمملكة، بما يشير إلى أن السلطات مستعدة مبدئيًا للنظر في الطلبات.