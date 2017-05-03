تأجيل نظر دعوى الصندوق السيادي الليبي بحق “سوسيتيه جنرال” لليوم الثاني

المصدر: وكالات

قال متحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار، إنه تقرر تأجيل بدء نظر الدعوى المقامة من جانب صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار بحق بنك الاستثمار الفرنسي “سوسيتيه جنرال” في لندن لليوم الثاني.

ولم تعلن أسباب التأجيل وامتنع الجانبان عن التعليق على احتمال التوصل إلى تسوية خارج المحكمة.

من المنتظر أن تركز الدعوى، التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية يوليو تموز، على خمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها بين عامي 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.

وفي الصيف الماضي خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار قضية كبيرة بحق “جولدمان ساكس” سعت خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من البنك تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات أسهم جرى تنفيذها في 2008.