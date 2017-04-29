أكبر بنك مصري يقترض 300 مليون دولار من “الإفريقي للاستيراد والتصدير”

المصدر: إرم نيوز - القاهرة

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، اليوم السبت، أنه قدم تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر بنك حكومي؛ لدعم جهود التصنيع في مصر.

وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي، في بيان صادر اليوم: إن التمويل سيدعم مبادرة مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف بنديكت أن القرض بالعملة الصعبة وسيتيح للمستفيدين الحصول على السلع الاستثمارية الأساسية من السوق الدولية لتحسين قدرتهم التنافسية.

وأشار إلى أن البنك الإفريقي منذ إنشائه عام 1993، وافق على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.8 مليار دولار للشركات المصرية، ما يمثل 33.7 % من إجمالي التسهيلات التي وافق عليها البنك.

وخلال الفترة نفسها، أكد البنك وأصدر ضمانات وخطابات اعتماد تتجاوز ملياري دولار نيابة عن الشركات المصرية.

وأضاف بنديكت أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لديه محفظة ائتمانية لدى مصر بقيمة نحو 4.2 مليار دولار.

من جانبه، قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري: إن التمويل سيكون له تأثير إيجابي كبير جدًا على الاقتصاد المصري من خلال دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عكاشة في البيان الصادر اليوم: “البنك الأهلي المصري لديه خبرة طويلة جدًا في صرف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن استخدام التمويل استخدامًا سليمًا، مضيفًا: “البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.

ويعد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أهم مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف مكرسة لتمويل وتعزيز التجارة داخل إفريقيا وخارجها.

وتأسس البنك فى اكتوبر/ تشرين الأول 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين الأفارقة والمؤسسات الخاصة والمستثمرين غير الأفارقة.

ومنذ عام 1994، وافق البنك على منح أكثر من 51 مليار دولار بصورة تسهيلات ائتمانية للشركات الإفريقية، بما في ذلك حوالي 10.3 مليار دولار في عام 2016.