بتهمة الضلوع في أنشطة نووية.. مصارف بريطانية تغلق حسابات إيرانيين

المصدر: لندن - إرم نيوز

أغلقت مصارف وبنوك بريطانية، نحو 60 حساباً مصرفياً لمواطنين إيرانيين، بسبب وجود مؤشرات على تواطؤ أصحابها مع النظام الإيراني في مشاريعه النووية.

وقالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “بعض البنوك البريطانية رفضت تقديم تفسيرات لقرار إغلاق حسابات الإيرانيين في بريطانيا”.

وذكر مستشارون قانونيون في مجموعة شركة “بلاكستون” البريطانية، الذين يمثلون المُدّعين الإيرانيين، أن “60 مواطناً إيرانياً أكدوا لهم وجود تمييز ضدهم من قبل البنوك البريطانية”.

وأضافوا أن “هذه الخطوة في البنوك البريطانية تأتي بعد معالجة جميع العقوبات النووية ضد إيران بعد الاتفاق النووي”، مشيرين إلى أن “أمريكا والحكومات الأوروبية أكدتا مراراً أن العقوبات الإيرانية المفروضة لم تستهدف المدنيين والمواطنين العاديين، بل جماعات على صلة بمشاريع النظام النووية”.