أربعة من كبار المديرين يغادرون بنك أبوظبي الوطني

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

قالت مصادر إن أربعة من كبار المديرين في بنك أبوظبي الوطني يغادرون البنك قبيل دمج مع بنك الخليج الأول لإنشاء واحد من أكبر بنوك الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت المصادر أن من بين الأربعة المغادرين للبنك عبد الله محمد صالح عبد الرحيم نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وقمبر الملا المدير العام والرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي الدولي والخليج.

كما يغادر البنك أيضا سيف الشحي المدير العام التنفيذي للعلاقات الحكومية في أبوظبي وعبد الله بن خلف العتيبة المدير العام التنفيذي للقطاع العالمي المصرفي للأفراد والأعمال.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بنك أبوظبي الوطني.

وحصل بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول على موافقة المساهمين في وقت سابق من الشهر الجاري على الإندماج لإنشاء كيان مصرفي بأصول قيمتها 175 مليار دولار.