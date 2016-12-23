الدولار مستقر في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد‎

المصدر: نيويورك – إرم نيوز

استقر الدولار في تعاملات ضعيفة اليوم الجمعة، ليظل قابعًا دون أعلى مستوى في 14 عامًا الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع بنحو 0.5 بالمئة وسط عزوف المستثمرين قبيل عطلة عيد الميلاد.

ومن المرجح أن يختبر الدولار مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات عندما يعود المستثمرون إلى التداول بعد عطلة نهاية العام.

وارتفعت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة أمام سلة عملات منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا إلى 103.14 متعافيًا من مستوى 102.89 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة ليظل قابعًا قرب أعلى مستوى في 14 عامًا الذي بلغ 103.65 يوم الثلاثاء.

وسجل اليورو تغيًرا طفيفًا بعدما وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إنقاذ لبنك مونتي دي باسكي بعد فشل أقدم مصرف في العالم في جمع رأس المال الذي يحتاجه من المستثمرين.

واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0439 دولار لتظل فوق أدنى مستوى في نحو 14 عامًا والذي بلغ 1.0350 دولار في وقت سابق من الأسبوع. ومع إغلاق أسواق اليابان ارتفع الين 0.1 بالمئة أمام اليورو والدولار إلى 122.47 ين و117.38 ين بالترتيب.