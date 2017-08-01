تركيا تصادق على اتفاق لتعزيز التعاون الزراعي مع قطر

صادقت تركيا، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وبحسب مذكرة التفاهم، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية، اليوم، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين.

كما سيعقد الجانبان ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين، إلى جانب العمل على تشجيع التعاون الاستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي.

وبموجب مذكرة التفاهم، أيضًا، يتعاون الطرفان في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية.

كما سيتم تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه. وستعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.