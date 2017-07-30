تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصرف قطر المركزي 10.4مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو/ حزيران إلى 24.4 مليار دولار، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلدان عربية على الدوحة.

ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل.

غير أن صندوق الثروة السيادي القطري، قد يكون بحوزته نحو 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة، يمكن استخدامها لتعويض النقص في احتياطيات البنك المركزي، عندما تقرر السلطات أن ذلك ضروريا.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، مما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من الدوحة، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي.