اتفاق عراقي إيراني لتطوير حقول نفط حدودية

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مع إيران حول التطوير المشترك لحقلي نفط على حدود البلدين.

وقالت الوزارة، إن “وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اتفق مع المسؤولين الإيرانيين على تطوير واستغلال حقلي خانة في محافظة ديالى والسندبات في البصرة.”

ووفق نفس المصدر يأمل اللعيبي، في توقيع اتفاق نهائي للاستثمار والتطوير المشترك للحقلين في الربع الأول من 2018.

وفي وقت سابق، قال الوزير العراقي، إنه جرى الاتفاق مع إيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير الخام من حقل كركوك العراقي إلى مصافي التكرير الإيرانية عبر خطوط أنابيب سيجرى بناؤها.

وختم اللعيبي زيارته الأخيرة إلى طهران ببحث آليات الاستثمار المشترك في مجال الغاز.