بعد رفض القضاء دعاويهم.. سعوديون يلجؤون للملك سلمان بسبب القروض العقارية

بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في “الرياض” النظر بالدعاوى المرفوعة من قبل مواطنين سعوديين تضرروا من فوائد نظام “السايبر” للقروض العقارية، ضد عدد من البنوك، بحجة عدم الاختصاص، يعتزم هؤلاء ويتجاوز عددهم 350 شخصًا اللجوء إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لينظر في شكواهم.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن بعض المتضررين، قولهم، “إن المشكلة بدأت لدى الأغلب منهم من زيادة حدثت في الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل بحيث تم تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك العميل للمنزل، موضحين أنه بعد مرور نحو سنتين إلى ثلاث سنوات قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية”.

وبيّنوا للصحيفة أن “الأمر أثار استغرابهم، وبعد سؤالهم عن هذه الزيادة تبين أنها زيادة تُبنى على نظام “السايبر” العالمي أو مؤشر الاقتراض بين البنوك، وهذه الزيادة بالأقساط لا تقوم بأنها القيمة الإجمالية للتعاقد ولا تنقص مدة التعاقد، وإنما تزيد على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد”.

وناشد المتضررون كذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل في قضيتهم لعجزهم عن دفع الأقساط الشهرية، وهو ما يهددهم بفقدان “بيت العمر”.