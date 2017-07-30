برنامج “وافي” يكشف عن توقف وإلغاء مشاريع سكنية في السعودية.. تعرف عليها

كشفت وزارة الإسكان السعودية عبر برنامج “وافي” الخاص بالبيع والتأجير على الخارطة، أن عددًا من المشاريع الإسكانية تم إيقافها أو إلغاءها.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن خمسة مشاريع مرخصًا لها توقفت عن العمل خلال الفترة الراهنة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مشروع سادس.

وأوضح وافي أن 3 مشاريع توقفت عن العمل في جدة وهي: «أبراج لمار، والفريدة السكني المرحلتين الثالثة والرابعة».

كذلك تعثر مشروع «سمايا» بمدينة الرياض، ومشروع «المحيسني تاور» بمكة المكرمة، إلى جانب إلغاء وزارة الإسكان لترخيص مشروع «رتال سكوير» بمدينة الدمام.

وأكد وافي أن المشاريع المشار إليها يفترض أن يتم الانتهاء منها في شهر مايو إلا أنها سجلت اختلافًا في آليات ونسب الدفع بين المطور والمشتري.

وكانت وزارة الإسكان أوضحت الحالات التي يحق فيها للجنة البيع على الخارطة إعادة النظر في ترخيص المشروع وهي: عدم إنجاز المطور أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع دون عذر، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وإذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جدّيته في تنفيذه، أو إذا رأت اللجنة وجود أسباب أخرى تعيق استكمال المشروع.

ونوهت الوزارة أنه يجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين حساب المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين.