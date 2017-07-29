ابتداءً من الثلاثاء.. تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز في مصر

تبدأ مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، يوم الثلاثاء المقبل فاتح أغسطس/ آب، تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.

وتشمل المنظومة الجديدة، التي وقّعت عقودها اليوم وزارة التموين والمطاحن وشعبة المخابز، قيام هيئة السلع التموينية ببيع طن القمح بسعر أربعة آلاف جنيه للمطاحن التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن، مع مراجعة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحفي، اليوم: إن المنظومة الجديدة ستمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين المنتج خلال 15 يومًا فقط، والجميع سيلاحظ فرقًا جوهريًا في رغيف الخبز”.

وأضاف المصيلحي أن المنظومة الجديدة “قابلة للإدارة والرقابة.. لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة” مؤكدًا أنها ستحقق وفرًا في ميزانية الدعم لكنه لم يذكر أرقامًا.

ووفق المنظومة الجديدة، سيقوم المخبز بدفع ثلاثة أيام تأمين للمطحن الذي يتعاقد معه، ثم يحصل يوميًا على نفس كميات الدقيق التي خبزها وصرفها للمواطنين بالبطاقات الإلكترونية التي بحوزتهم، على أن يتقاضى من الحكومة 14.4 قرش للرغيف المباع ارتفاعًا من 11.1 قرش في السابق.

وتشمل التكلفة الجديدة دعم سعر السولار الذي سيشتريه المخبز في المنظومة الجديدة بسعره الذي يباع به في السوق.

ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف، أي أقل بحسب الحكومة من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق التكلفة مع كل استخدام للبطاقة.

وتصرف مصر حاليًا 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم للفرد، بواقع خمسة أرغفة يوميًا منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل/ نيسان 2014.