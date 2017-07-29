السعودية تضخ 22 مليارات ريال يمني في خزائن البنك المركزي بعدن

أرسلت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، تم إيداعها بخرائن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر خاص يعمل بالبنك المركزي اليمني في عدن لـ”إرم نيوز”، إن “الدفعة المالية التي وصلت إلى خزانة البنك المركزي اليمني، تُقدر بـ 22 مليار ريال يمني”.

وأضاف، أن “الدفعة المالية الجديدة ستستخدم كتعزيز لرواتب المتقاعدين والموظفين في القطاعين المدني والعسكري”.

ولفت المصدر، إلى أن الأولوية التي يتّبعها البنك المركزي في صرفه للرواتب، تأتي في المقدمة للمتقاعدين والموظفين في القطاع المدني، بينما يتم تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاع العسكري.

يُشار إلى أنه قد وصلت منتصف الشهر الجاري، دفعة مالية تبلغ 25 مليار ريال يمني، من فئات 100 و 250 و 500 ريال، بغرض تعزيز السوق المحلية من هذه الفئات، كونها بدأت تَقِل في الآونة الأخيرة لتلف الكثير منها.