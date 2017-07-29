مواطن لوزير الإسكان السعودي: تجبروننا على البنوك ووزارتكم لم تقدم شيئًا (فيديو)

انتقد مواطن سعودي وزير الإسكان ماجد الحقيل ،خلال جولة تفقدية لأحد المشاريع التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة تبوك.

وتلقى الحقيل نقدًا شديدًا لأداء وزارته من قبل أحد المواطنين المستفيدين من المنتجات السكنية التي تقدمها الوزارة، في فيديو تداوله ناشطون على نطاق واسع في المملكة، وادعى المواطن عبره أن الوزارة لم تقدّم له شيئًا.

وأبدى المواطن امتعاضه من النظام الذي تنتهجه وزارة الإسكان والخاص بالتمويل السكني، على اعتبار أنه اضطر للتعامل مع البنوك بهدف الحصول على تمويل الوزارة “غير المباشر”.

وأكد المواطن السعودي عدم رضاه عن المنتجات السكنية ،وخاصة الوحدة السكنية التي حصل عليها، قائلًا للوزير، إن لديه 10 أطفال والوحدة السكنية ذات الغرف الثلاث لا تكفيهم.

واكتفى الوزير في الفيديو الذي تناقلته كذلك مواقع إخبارية محلية، بالإنصات.