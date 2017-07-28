مسؤول إيراني: بغداد طلبت زيادة كميات استيراد الغاز من طهران

أعلن مدير عام الشركة الوطنية للغاز الإيراني حميد رضا عراقي، اليوم الجمعة، أن العراق طلب زيادة استيراد الغاز من إيران، مضيفاً أن “العراق سيصبح البلد الأكثر استيرادا للغاز الإيراني، في حال اكتمال باقي مراحل مشروع أنبوب الغاز نحو بغداد والبصرة”.

وأوضح عراقي، في تصريح لوكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أن “إيران تبحث طلب العراق زيادة صادرات الغاز الطبيعي الى البلاد”، مشيراً إلى أن “صادرات إيران من الغاز إلى العراق تبلغ حاليا 7 إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً”.

وأكد المسؤول الإيراني، أن أي زيادة في صادرات إيران من الغاز ستتوقف على ما إذا كان بإمكان إيران إطلاق مشاريع جديدة في حقل بارس الجنوبي للغاز.

ولم يعلن الجانب العراقي، أي تفاصيل بحجم زيادة استيراد الغاز من إيران، وبدأت إيران مشروعا طال انتظاره لتصدير الغاز الطبيعي إلى العاصمة العراقية بغداد في يونيو / حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 35 مليون متر مكعب يوميا في المستقبل القريب.

وبدأت صادرات الغاز إلى العراق بعد عامين من المفاوضات بين طهران وبغداد، بعد معالجة الحكومة العراقية النقص الحاد في الكهرباء.

وكانت إيران والعراق، قد وقعتا في البداية اتفاقا في عام 2013 على أساسه تقوم إيران بتصدير الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة حول بغداد عبر خط أنابيب يبلغ طوله 270 كيلومترا.

وعلى الرغم من بناء خط الأنابيب الخاص بالمشروع، إلا أن الغاز لم يتدفق نحو بغداد.

ويرى مسؤولون، أن تعثر تزويد العراق بالغاز الإيراني جاء نتيجة خلافات بشأن بعض الشروط المالية، فضلا عن انعدام الأمن في العراق.

كما وقعت إيران عقدا آخر لتصدير حوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز إلى مدينة البصرة جنوب العراق.

وبمجرد تشغيل أنبوب البصرة، سيصل إجمالي واردات العراق من إيران إلى حوالي 80 مليون متر مكعب يوميا.

يذكر أن أكبر مستورد للغاز الإيراني حالياً تركيا التي تستورد حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا بموجب اتفاق وقعته الدولتان عام 1996.