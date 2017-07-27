الإمارات ترفع حظر استيراد الخضراوات والفواكه من الأردن

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الخميس، رفع الحظر عن استيراد أنواع وأصناف الخضار والفواكه التي سبق وقف استيرادها من الأردن في مايو/ أيار الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار جاء في أعقاب زيارة قام بها وزير التغيّر المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إلى وزارة الزراعة الأردنية، واطلع خلالها على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتأكد من سلامة منتجاتها الزراعية.

ووفق البيان، اشترطت الإمارات لرفع الحظر أن يرفق مع منتجات الزراعة التقليدية المستوردة، شهادات تحليل تؤكد خلو الإرساليات من متبقيات المبيدات وفق المعايير المعتمدة في دولة الإمارات.

يذكر أن المحاصيل التي تم حظرها من المملكة الأردنية الهاشمية في مايو/أيار الماضي، هي أصناف الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان وأصناف فواكه، لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.