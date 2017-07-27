للمرة الأولى في تاريخها.. “فيسبوك” تحقق أرباحًا أكثر من “غوغل”

أعلنت شركة “فيسبوك” نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الحالي، التي سجلت تراجعا في الأرباح، بينما تقدمت على غريمتها “غوغل” من حيث صافي الأرباح، للمرة الأولى في تاريخها، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

وأشارت نتائج الشركة إلى وصول إجمالي أرباحها الى 9.3 مليار دولار، وصافي أرباح 3.89 مليار دولار، مقارنة بصافي أرباح “غوغل” البالغ 3.5 مليار، وذلك يعود إلى الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على محرك البحث بقيمة 2.7 مليار دولار، فيما يخص احتكار نتائج البحث.

ووفقا لما أعلنه “فيسبوك”، فقد وصل عدد مستخدمي شبكته الزرقاء إلى 2.06 مليار مستخدم شهريًا، بمعدل يومي 1.3 مليار مستخدم، بينما وصل عدد مستخدمي “واتساب” إلى مليار مستخدم يوميًا، أما عن “إنستغرام” فقد وصل إلى 700 مليون مستخدم، و1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا على “ماسنجر”.

وكان “فيسبوك”، حذر العام الماضي من تراجع الأرباح بسبب عدم وجود مساحات إضافية لوضع الإعلانات؛ ما سيؤثر بالتبعية على أرباح المعلنين.