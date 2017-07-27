وزير البترول المصري: مليار متر مكعب نمو إنتاج الغاز نهاية 2017 – 2018

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو/ تموز، وتنتهي في الـ 30 من يونيو/ حزيران.

وعزا الملا في تصريحاته، زيادة الإنتاج إلى “حقول ظُهر وأتول ونورس” بالبحر المتوسط.

وكانت إيني الإيطالية، اكتشفت الحقل ظُهر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.

واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير/ شباط، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة؛ ما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.

وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى نهاية 2018.