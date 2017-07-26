من أهدافه استيعاب 700 ألف أسرة وتوفير آلاف فرص العمل.. السعودية تطلق مشروع “الفيصلية”

أعلن مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، تفاصيل ومكونات مشروع “الفيِصلية” الإداري والسكني والترفيهي الذي سيقام في المنطقة الواقعة بين مكة وجدة.

وقال الفيصل في مؤتمر صحفي: “إن المشروع يُعتبر امتدادًا لمدينة مكة المكرمة وليس مدينة جديدة، ويقع المشروع بين مكة وجدة، إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي على مساحة 2450 كلم مربع”، مشيرًا إلى أن المشروع سيحتوي على مطار دولي يتبع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جديد يتبع ميناء جدة الإسلامي، كما سيضم مقرات للمراكز الإسلامية والأبحاث.

ومن المقرر أن ينفذ المشروع على 7 مراحل حتى عام 2050 بالتعاون مع القطاع الخاص، وسيضم مرافق إدارية ومركزًا إسلاميًا لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، كما سيتم إنشاء مركز أبحاث ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات.

وأوضح الفيصل: “أن المشروع سيضم كذلك مساكن وأسواقًا ومرافق زراعية وصناعية، وكذلك مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية”.

وسيحتوي المشروع على مناطق الاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع، كما سيسهم في تخفيف الضغط السكاني على مكة وجدة خلال الـ 25 عامًا القادمة، وسيوفر أيضًا السكن الاقتصادي لما لا يقل عن 700 ألف أسرة.

ويتوقع أن يصل عدد السكان فيه عام 2050 إلى نحو 5.6 مليون نسمة، بينما سيسهم في استحداث أكثر من مليون وظيفة في مجالات متنوعة، تقنية وتعليمية وصحية وخدمية لسكان وزائري المشروع، كما سيتم إنشاء منطقة ترفيهية وسفن سياحية، ويخوت ضخمة، ويخوت وقوارب صغيرة.