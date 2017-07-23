مسؤول سعودي: دعمنا اليمن بأكثر من 8.5 مليار دولار

أعلن مسؤول سعودي، مساء اليوم الأحد، أن بلاده دعمت اليمن بأكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار، منذ مايو/ أيار 2015.

وقال عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي السعودي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، إن “المملكة هي الدولة الأولى في دعم اليمن، حيث قدمت منذ مايو/ أيار 2015، وإلى هذا اليوم أكثر من 8.5 مليار دولار، وما زالت تقدم الكثير”، وفق تصريح نقلته الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

ولم يتطرق المسؤول السعودي إلى المجالات التي تم فيها صرف هذه الأموال، لكن مركز الملك سلمان للإغاثة كشف في وقت سابق من اليوم، عن تقديمه مساعدات إنسانية إلى اليمن بقيمة 615 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن “السفن التجارية المتجهة إلى مدينة الحديدة غربي اليمن، تمرّ بالفحص المقرّ من الأمم المتحدة لضمان عدم تهريب السلاح بحجة التجارة”.

وشدّد على أنه “لا يوجد أي منع للمساعدات الإنسانية، والمملكة تقدم التسهيلات كافة لدخول المساعدات الإنسانية من خلال المعابر البرية والبحرية الآمنة، والمملكة لم تمنع دخول أي مساعدات عن طريق عدن أو غيرها”.

وتابع أن “المناطق التي تقع تحت سيطرة مسلحي تحالف الحوثي وصالح هي الأكثر تضررًا من وباء الكوليرا، بسبب منع دخول المساعدات من قبل الميليشيات الحوثية”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقرير اليوم، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى ألف و858 حالة وفاة، إضافة إلى 384 ألفًا و719 حالة اشتباه بالإصابة، منذ تفشي المرض في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن أكثر من 20 مليون يمني، من أصل حوالي 27.4 مليون نسمة، بحاجة للمساعدات الإنسانية، بسبب استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية، جراء الحرب التي تسبب في نزوح قرابة 3 ملايين شخص، فضلاً عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف.