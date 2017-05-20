السعودية و”بلاكستون” تخططان لآلية استثمار في البنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار

أعلنت شركة “بلاكستون” الأمريكية للاستثمار المباشر، اليوم السبت، أنها تخطط لتدشين آلية بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية.

ووقعت بلاكستون وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم غير ملزمة للمشروع الذي يتوقف على إجراء المزيد من المفاوضات للاتفاق على صيغة نهائية.

وجرى الإعلان عن المشروع المقترح خلال الزيارة الجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

وقالت الشركة الأمريكية، إنها تتوقع أن يجمع المشروع 40 مليار دولار من الأموال المخصصة للاستثمار، مع مساهمة أولية قدرها 20 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي، في حين يتم جمع الباقي من مستثمرين آخرين.

ومن خلال هذا التمويل، قالت بلاكستون إنها تتوقع استثمار أكثر من 100 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية.

وقال ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي: “مساهمتنا هذه تعكس نظرتنا الإيجابية لمبادرات البنية التحتية الطموحة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن عنها الرئيس ترامب”.

أما هاملتون جيمس رئيس بلاكستون فقال: “الاستثمار في هذا الجانب سيخلق وظائف ذات أجر جيد للأمريكيين، كما سيوفر الأساس اللازم لنمو اقتصادي أقوى وطويل المدى”.