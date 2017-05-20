“رؤية سوفت بنك” يجمع نحو 93 مليار دولار ويصبح أكبر صندوق في العالم‎

قال صندوق رؤية سوفت بنك، أكبر صندوق للاستثمار في العالم، اليوم السبت، إنه جمع أكثر من 93 مليار دولار للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي والروبوتات.

والصندوق مدعوم من مجموعة سوفت بنك اليابانية، وصندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية.

وأكد صندوق “رؤية سوفت بنك” في بيان، أن “المرحلة المقبلة من ثورة المعلومات جارية، وبناء المؤسسات التي ستجعل ذلك ممكنًا سيتطلب استثمارات ضخمة على المدى الطويل وعلى نطاق كبير غير مسبوق”.

وبجانب سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يضم المستثمرون في الصندوق الجديد، شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي، التي رصدت 15 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك، وشركة أبل.