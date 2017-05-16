مصر تعلن انتهاء أزمة النقد الأجنبي نهائيًا.. وزيادة معدلات السياحة 50%

المصدر: محمد الفيومي – إرم نيوز

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء أزمة النقد الأجنبي في البلاد بشكل نهائي، بالإضافة إلى قفز معدلات السياحة بشكل غير متوقع بالتزامن مع الانتهاء من إعداد موازنة العام المالي الجديد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع هام للحكومة ومؤسسات اقتصادية، إن الحكومة والمصرف نجحا في حل أزمة النقد الأجنبي بشكل نهائي بعدما استقبل البنك المركزي 8 مليارات دولار منذ قرار التعويم نوفمبر الماضي.

وأشار عامر، إلى أن قرار التعويم أضفى معدلات اقتصادية قوية لمصر، حيث نجح الاقتصاد الوطني في اجتذاب 54 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتًا إلى أنَّ الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قال شريف إسماعيل، في المؤتمر نفسه، إن الحكومة حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان مردودها على الاستثمار المباشر والسياحة قويًّا، حيث ارتفعت معدلات السياحة بنسبة 50%‏ خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالأشهر السابقة.

وكشف إسماعيل، أن اجتماع الحكومة والمؤسسات الاقتصادية اليوم، استعرض مخططًا لمشروع عملاق لإنتاج الطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه، منوهًا بأن صندوق النقد الدولي كتبت شهادة إيجابية عن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.