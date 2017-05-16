محكمة في طرابلس تبطل قرار “الرئاسي” بالاستيلاء على اختصاصات مؤسسة النفط

المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

قضت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف طرابلس أمس الاثنين، ببطلان القرار رقم 270 للعام الحالي الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيال استيلائها على اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، وعللت المحكمة قرارها بانعدام الصفة وعدم الاختصاص.

وكان قرار المجلس الرئاسي الصادر في شهر آذار/مارس الماضي، نص على سحب اختصاصات وزارة النفط لنفسه وإعادة توزيع وتحجيم اختصاصات مؤسسة النفط؛ ما أثار موجة واسعة من الجدل حول القرار وحيثيات صدوره ودوافعه .

واعتبر رئيس مؤسسة النفط الليبية الموحدة، مصطفى صنع الله في وقت سابق، أن قرار المجلس الرئاسي يؤكد نيته المبيتة للاستحواذ على قطاع النفط.