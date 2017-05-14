بورصات الخليج تتراجع والاتفاق مع صندوق النقد يخفق في دفع مصر للصعود

المصدر: دبي – إرم نيوز

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأحد، مع تراجع البورصة السعودية بفعل اتساع خسائر رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) في الربع الأول من العام، بينما أخفق اتفاق بين صندوق النقد الدولي والقاهرة في دفع البورصة المصرية للصعود.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 % مع تراجع سهم بترورابغ بالحد الأقصى اليومي 10%، بعدما اتسعت الخسائر الفصلية للشركة إلى 240 مليون ريال (64 مليون دولار) من 37 مليون ريال قبل عام ومقارنة بربح في الربع السابق.

وعزت الشركة الخسائر الكبيرة، التي جاءت مخالفة لأرباح قوية حققتها شركات بتروكيماويات كثيرة في السعودية، إلى هبوط هوامش الأرباح على المنتجات المكررة والاتجاه النزولي لأسعار النفط الذي أضر تقييمات المخزون.

وسجل سهم بترورابغ أداء قويا منذ منتصف مارس/ آذار، تحسبا لنتائج جديدة في الربع الأول، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقفز سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني أربعة % إلى 116.50 ريال، بعدما قالت الشركة إن بوبا العالمية الشركة الأم ستزيد حصتها فيها إلى 34.25 % من 26.25 % من خلال شراء جزء من حصة مجموعة ناظر. وستتم الصفقة بسعر 143 ريالا للسهم.

ولكن سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد جلف) تراجع 10% بعدما قالت الشركة إنها تحولت لتسجيل خسارة بلغت 93 مليون ريال في الربع الأول مقابل أرباح قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 % في تعاملات هزيلة مع تراجع سهم أملاك 2.5 %، بعدما سجلت شركة التمويل العقاري الإسلامي ربحا صافيا بلغ 7.5 مليون درهم ( مليونا دولار) في الربع الأول مقابل ربح عائد للمساهمين قدره 122.1 مليون درهم قبل عام.

وهبط سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 3.3 % مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015.

وسجلت الشركة يوم الأربعاء الماضي خسارة بلغت 291.8 مليون درهم في الربع الأول، وقالت إن من المنتظر أن ينخفض عدد الزائرين لحدائقها، الذي خيب آمال المستثمرين، في الربعين القادمين.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 % لأسباب من بينها تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.3 %، لكن سهم فودافون قطر ارتفع 2.6 % وكان الأكثر تداولا في السوق.

وفي سلطنة عمان، هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 % بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي للسلطنة إلى عالي المخاطر، قائلة إن هبوط أسعار النفط استنزف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى درجة ربما لم تعد توازن مخاطر انخفاض أسعار الخام.

وفي مصر، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة حول الشريحة الثانية من قرض سيطلق بموجبه نحو 1.25 مليار دولار.

ورغم ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 %. وفي محادثاته مع القاهرة، أكد الصندوق على الحاجة لكبح التضخم وهو ما قد يعني سياسة نقدية ومالية أكثر تشددا عما هو متوقع في الأشهر القادمة.

وانخفض سهم غلوبال تليكوم 4.3% مواصلا خسائره التي بدأها يوم الخميس، حينما سجلت الشركة خسائر صافية عائدة للمساهمين في الربع الأول بلغت 26 مليون دولار مقابل ربح قدره 48 مليون دولار قبل عام.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.4 % إلى 6853 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.1 % إلى 3416 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3 % إلى 4593 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.5 % إلى 10062 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.3 % إلى 12871 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.2 % إلى 6659 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 1310 نقاط.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 % إلى 5420 نقطة.