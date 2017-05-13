“العمال البريطاني” ينوي تطبيق ضريبة “روبن هود” إذا فاز في الانتخابات

المصدر: لندن- إرم نيوز

قال حزب العمال البريطاني المعارض السبت إنه سيشن حملة على التهرب الضريبي وسيطبق “ضريبة روبن هود” على المعاملات المالية لتمويل الخدمات العامة إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم.

وقال الحزب الذي يتراجع بشكل كبير خلف حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن بالإمكان جمع 4.7 مليار جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار) من خلال ضريبة روبن هود عن طريق تحديث النظام الضريبي على تداول الأسهم.

وسيؤدي ذلك إلى إغلاق ثغرة للبنوك وصناديق التحوط ويتيح أشكالا أخرى من الأصول المالية ومنها التنوعات المالية مثل الخيارات المتعلقة بالأسهم.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة الظل في حزب العمال جون ماكدونيل “كل ما نطلبه هو النزاهة في نظامنا الضريبي”.

كان حزب العمال قال الأسبوع الماضي إن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة لن يخضعوا لزيادة الضرائب لتمويل خططه للإنفاق إذا فاز بالسلطة.