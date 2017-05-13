قريبًا.. استثمارات سعودية جديدة في مصر

المصدر: دعاء مهران – إرم نيوز

قال حسين شبكشي، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى 60 مليار دولار، وإن ثمة فرصا تشجيعية واستثمارية جديدة ستعلن قريبًا لتكريس العلاقة وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار شبكشي في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع العملاق “جسر الملك سلمان” سيكون نقطة تحول في الاقتصاد الخدمي اللوجيستي بالبلدين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائه ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار، ويستغرق 5 أعوام لتنفيذه، ويعود بـ200 مليار دولار كحجم تجاري سنوي.

وأوضح، أن “هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر يجري دراستها من قبل السعوديين، لتكون ركيزة متينة للمستقبل الذي يبدو مشرقًا وواعدًا في العلاقات بين البلدين، دون الإصغاء إلى المهاترات المحبطة والتي لا علاقة لها بالواقع ولا بالنوايا الحسنة لدى قيادة البلدين”.

وأكد شبكشي، أن “العلاقات السعودية المصرية مهما تأثرت لفترة، لأسباب مختلفة، لكنها تظل راسخة وقوية”، منوهًا إلى أن ثمة دراية وقناعة راسخة لدى قيادة البلدين بأن العلاقة دخلت حيز العلاقات المصيرية.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والرياض، توتراً خلال الأشهر الأخيرة انتهت بانفراجة مفاجئة وتنقية الأجواء، إثر خلافات عادة ما تعلن عن نفسها بين الحين والآخر عبر إعلام الطرفين، عكست تباينًا في وجهات النظر تجاه أزمات وقضايا المنطقة.