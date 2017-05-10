الملا: مصر تدشن مشروع غاز يرفع إنتاجها 700 مليون قدم مكعب يوميًا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح رسميا المرحلة الأولى من مشروع شركة بي.بي في منطقة شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي بطاقة 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضاف الملا، أن “شمال الإسكندرية سيرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 4.45 مليار قدم مكعب”.

وكانت بي.بي، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في 2014 بنحو 450 مليون قدم مكعب لكن الموعد تأجل، حيث يضم مشروع شمال الإسكندرية حقلي تورس وليبرا.

وتتوقع بي.بي الوصول بإنتاجها من مشروع شمال الإسكندرية إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في 2019.