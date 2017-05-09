تقرير: أجور رؤساء الشركات الأمريكيين تفوق 350 مرة رواتب موظفيهم‎

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

كشفت دراسة نشرها اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، وهو أكبر اتحاد أميركي للموظفين، أن كبار مدراء الشركات الأميركيين، يتقاضون أجوراً تفوق 347 مرة رواتب موظفيهم، إذ بلغ متوسط أجرهم 13,1 مليون دولار سنويا في 2016.

ويتربع رئيس مجلس إدارة مجموعة “الفابيت” مالكة غوغل، سوندار بيتشاي، على أعلى القائمة إذ تقاضى 100,6 مليون دولار، يتبعه رئيس “تشارتر كوميونيكيشن” للكابل توماس روتلدج (98,5 مليون دولار) ورئيس وكالة السفر عبر الإنترنت “اكسبيديا” دارا خوسروفشاهي (94,6 مليونا)، وفق التقرير.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط أجر الموظف نحو 37 ألف دولار، وهو أجر لم يتغير منذ خمسين سنة مع أخذ التضخم بالاعتبار.

ويؤكد الاتحاد أن لديه 12,5 مليون منتسب.

وقال رئيس الاتحاد ريتشارد ترونكا في بيان، “إن هذا دليل إضافي على أن جشع مدراء الشركات يفاقم أزمة انعدام المساواة في الدخل بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وانتقد الاتحاد، خصوصاً شركة “مونديليز” لصناعة الأغذية التي تملك مصانع “لو” و”اوريو” خصوصا.

وفي 2016، أغلقت الشركة مصنعها في شيكاغو ونقلت 600 وظيفة إلى المكسيك، في حين أن رئيستها ايرين روزنفلد تتقاضى 16,7 مليون دولار سنويا.

وقال ترونكا، إن “كبار الشركات تواصل إيجاد وسائل للتحايل على الاقتصاد لزيادة أرباحها وإثراء مدرائها على حساب العمال”.

وأشار التقرير كذلك، إلى أن شركات راكمت أرباحا في الخارج للتهرب من الضريبة الأمريكية. وأضاف أن شركة “أبل” لديها 230 مليار دولار “اوفشور” تليها مختبرات “فايزر” مع 197 مليارا و”مايكروسوفت” مع 124 مليار دولار.

وفي إطار الإصلاح المالي، يريد دونالد ترامب منح هذه الشركات نوعا من العفو الذي يتيح لها إعادة هذه الأموال إلى البلد، مقابل ضريبة استثنائية أدنى بكثير من 35% المفروضة على الأرباح المصرح عنها في البلد.