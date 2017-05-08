رغم ضعف الاستثمار.. الوطنية للنفط الليبية تقترب من تحقيق هدفها من الصادرات

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله: إن الإنتاج النفطي لبلاده ارتفع إلى 796 ألف برميل يوميًا مقتربًا بذلك من الوصول إلى هدف المؤسسة المرسوم سلفًا، والمتضمن إنتاج 800 ألف برميل بحلول نهاية العام.

وقال المسؤول الليبي: إن هذا الرقم تحقق رغم المعوقات التي تمثلت في إغلاق الموانئ والحقول النفطية وانخفاض الميزانية المخصصة وتأخر تسليمها، والضرر الذي لحق ببعض المنشآت النفطية نتيجة المعارك.

ونوه صنع الله، إلى أن “المؤسسة الليبية للنفط ما زالت بحاجة لمزيد من الاستثمارات لرفع الإنتاج، وأولها قصير المدى وأقل تكلفة، إذ يتطلب استثمارات كلية بقيمة 550 مليون دولار، والثاني طويل المدى يتضمن استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار لاستبدال الخزانات النفطية المتضررة وخطوط نقل الخام”.

ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي في ليبيا، أن إنتاجها من النفط لا يزال أقل بكثير من مستواه قبل الإطاحة بمعمر القذافي، حين كانت تضخ 6ر1 مليون برميل يوميًا.