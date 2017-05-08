الكويت تحظر استيراد خضراوات وفواكه من 3 دول عربية‎

المصدر: الكويت – إرم نيوز

حظرت الكويت، اليوم الإثنين، استيراد بعض أنواع من الخضراوات والفواكه من ثلاث دول عربية، هي الأردن ومصر وسلطنة عُمان.

وتضمن قرار الحظر، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، كافة أنواع وأصناف “الزهرة (القرنبيط) والملفوف” من الأردن و”الجزر” من سلطنة عُمان، و”البصل والجوافة والخس” من مصر.

وأرجع القرار سبب الحظر إلى ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بالحدود القصوى المسموح بها، بحسب الأناضول.

وطلب القرار إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدولة المصدرة، عن باقي المحاصيل الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات.

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، حظرت دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية هي مصر، وسلطنة عُمان، والأردن، ولبنان، اعتبارًا من 15 مايو/أيار الجاري.

وأصدر السودان، الشهر الماضي، قرارًا بحظر استيراد السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة، إضافة الى مستحضرات السلع الزراعية المصنعة من مصر.