النفط الإيرانية: رفعنا شكوى إلى التحكيم الدولي ضد تركمنستان

المصدر: طهران – إرم نيوز

أعلن مساعد وزير النفط الإيراني، حميد رضا عراقي، اليوم الإثنين، أن طهران قدمت جميع الوثائق المتعلقة بالشكوى التي رفعتها لدى محكمة التحكيم الدولية ضد تركمانستان، عقب قرار صدر مطلع كانون الثاني/يناير الماضي من قبل شركة “تركمان غاز” التركمانستانية بوقف إمدادات الغاز إلى المناطق الشمالية في إيران.

وقال عراقي لوكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن “الوثائق التي رفعناها ضد تركمنستان لدى محكمة التحكيم الدولية، تثبت حجم أسعار الغاز المتفق عليه بين البلدين”، مضيفاً أن “إيران تطالب تركمنستان بتعويضها عن الأضرار الناجمة عن قطع إمدادات الغاز عن إيران الشتاء الماضي وإرسالها نوعية الغاز المصدرة إلى إيران”.

وأضاف المسؤول الإيراني “إذا توصلت شركة الغاز الوطنية الإيرانية والغاز التركمانية لحل القضية عبر الحوار، فإننا سوف نسحب الشكوى التي رفعت لدى التحكيم الدولي”.

واعتبر مساعد وزير النفط الإيراني، أن “استيراد إيران للغاز من تركمنستان بسبب أن الأخيرة تواجه صعوبات مالية”، لافتاً إلى أن “تركمنستان إذا وافقت على استئناف تصدير الغاز إلى إيران، فإننا سنبقى ضمن العقد المبرم في العام 1997 لمدة خمسة وعشرين عاما وبقيمة 24 دولارا لكل ألف متر مكعب”.

وقالت إيران في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ان “تركمانستان أوقفت صادرات الغاز بسبب تأخرها بدفع الديون المستحقة بذمتها والتي وصلت إلى نحو 1.8 مليار دولار”.

وتصدر تركمانستان نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز لإيران، ثالث أكبر شريك تجاري لها بعد الصين وتركيا.

وكانت تركمانستان قبل نحو عشر سنوات، أوقفت بشكل مفاجئ إمدادات الغاز لإيران في منتصف فصل الشتاء، مطالبة بزيادة أسعار الغاز تسع مرات.

وتنتج إيران حالياً 700 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ويشكل الغاز المستورد من تركمانستان 1.5% فقط من الاستهلاك المحلي.

وتستخدم إيران غاز تركمانستان للاستهلاك في المناطق الشمالية المأهولة، في حين تقع حقول الغاز الإيرانية الرئيسية في جنوب البلاد.