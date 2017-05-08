السيسي يؤكّد حرص مصر على تذليل العقبات أمام مستثمري الكويت

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على التواصل المستمر مع مستثمري الكويت لتذليل العقبات التي تواجههم، وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وبدأ الرئيس المصري، أمس الأحد، زيارة للكويت ثالث محطة خليجية له خلال 15 يومًا، عقب زيارتين للسعودية والإمارات.

وقال السيسي، خلال استقباله اليوم الإثنين بمقر إقامته بالكويت، الأعضاء الكويتيين في مجلس التعاون الاقتصادي، إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع الكويت.

واستعرض السيسي، وفق ما أورده بيان للرئاسة المصرية، “التقدم الذي أحرزته البلاد على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما تنفذه من مشروعات قومية، على رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وإجراءات توفير مناخ جاذب للاستثمارات، كان آخرها إقرار قانون جديد للاستثمار”.

وبحث السيسي مع عبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الحكومي، التعاون القائم مع الصندوق وما يوفره من تمويل، يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر.

وعانى القطاع الخاص المصري خاصة الشركات الأجنبية، خلال السنوات الأخيرة، من صعوبة نقل الأرباح بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، نتيجة شح النقد الأجنبي، وتعثر نسبي في البيئة الاستثمارية.

وأقرّ مجلس النواب المصري، أمس الأحد، بشكل نهائي مشروع قانون الاستثمار، الذي تعول عليه الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويقدم مشروع القانون حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وبشكل طفيف، تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، إلى المركز 122 عالميًا، مقارنة مع 126 من أصل 190 اقتصادًا.