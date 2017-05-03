ممثلة “مدياس رومانيا”: وجودنا في دبي بهدف دراسة سوق السياحة بالمنطقة

المصدر: دبي – إرم نيوز

كشفت “فريدريكا كورتيسي” ممثلة هيئة سياحة “مدياس رومانيا”، عن أن السبب الرئيسي وراء مشاركة الهيئة بسوق السفر العربي في دبي، هو دراسة السوق السياحية بالمنطقة.

وقالت كورتيسي، في حوار مع “إرم نيوز”، “نحن هنا لأول مرة بسوق السفر العربي في دبي، ونحن سعداء بوجودنا هنا”. مضيفة “لقد أتينا إلى هنا لدراسة المنطقة أولاً، لأننا نعتقد أننا نمتلك المنتجات المتميزة التي يمكن الترويج لها في هذه المنطقة”.

ومن المنتجات التي أشارت إليها “كورتيسي”، السيارات الفاخرة التي هي إحدى نقاط التركيز الأساسية، فالجميع يعرف السيارات الإيطالية مثل فراري ومازيراتي ولامبرغيني ودوكاتي.

وأفادت ممثلة هيئة سياحة “مدياس رومانيا” في إيطاليا، بأن “ما نود فعله هو تنظيم الجولات للسياح بهدف القدوم إلى إيطاليا“، لافتة إلى “وجود متحف فراري ببلدة مارانيلو، حيث يمكن قضاء مزيد من الوقت هناك، فضلا عن إمكانية تجربة القيادة التجريبية المثيرة جداً في المتحف”.

وذكرت كورتيسي، أنه يمكن للسياح “السفر إلى بولونيا الإيطالية بواسطة خطوط طيران الإمارات”، منوهة إلى “انطلاق رحلة جوية من دبي إلى بولونيا يوميا”.

وبينت، أن السائح يمكنه القيام برحلات يومية إلى “أرض المحركات” و “أرض الطعام”، في حين يستطيع السائح التلذذ بتناول جبن بارميزان من بارميجيانو ريجيانو، والخل البلسمي وزيت الزيتون.

كما يمكن للسائح التجول والتسوق في مدن الموضة والفن مثل “بولونيا” و”بارما” و”مودينا” و”ريميني” وكل المدن العتيقة على طريق إقليم “إيميليا”، والتمتع بمشاهدة صناعة الأحذية الجلدية باهظة الثمن التي يشتريها المشاهير، وبعد ذلك كله يحصل السائح على أمسية لطيفة ومريحة.