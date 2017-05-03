بريطانيا للاتحاد الأوروبي: لن ندفع 100 مليار يورو

المصدر: عماد الدين سعد- إرم نيوز

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست“، ديفيد ديفيس، إن لندن لن تدفع 100 مليار يورو، التى أعلنها الاتحاد الاوروبي كفاتورة عقابية لخروج بريطانيا من التكتل بعد أكثر من أربعة عقود من الاتحاد.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ديفيس قوله إن “بريطانيا أبلغت بهذا الرقم من مسؤولين ألمان وفرنسيين، ولا يمكن لنا أن ندفع 100 مليار يورو، بأي حال من الأحوال، وكل ما علينا القيام به هو نقاش التفاصيل المتعلقة بما هي حقوقنا وواجباتنا”.

وأضاف، أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قاموا بمراجعة حساباتهم الأولية لفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، بهدف مطالبة بريطانيا بأكبر قدر ممكن من المال، بما يتضمن التكاليف الإدارية لتسيير مؤسسات الاتحاد لعامي “2019 و2020″، معتبرا أن “هذه الأرقام مبالغ فيها، وننتظر صدور وثيقة رسمية بالفاتورة النهائية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات حيالها”.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت خلال لقائها قبل أيام برئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن بلادها غير مدينة بأي مبلغ مالي للاتحاد الأوروبي، مطالبة بالتفاوض سريعا حول اتفاق تجاري بين الطرفين بعكس رغبة دول الاتحاد، التي لا تريد مناقشة هذا الملف قبل الاتفاق على باقي إجراءات “بريكست”.