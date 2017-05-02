“آرامكو” السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة نفط أمريكية

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

استحوذت شركة النفط السعودية العملاقة “آرامكو”، بشكل كامل على مصفاة نفط “بورت آرثر”، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن شركة “شل” الهولندية، التي كانت تملك نصف أسهم شركة “موتيفا انتربرايزس” المشغلة للمصفاة، إنه “تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى شركة “آرامكو”، صاحبة النصف الآخر من أسهم الشركة”.

وبذلك، استحوذت “آرامكو” بشكل كامل على المصفاة التي تقع في ولاية تكساس، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يوميًا، كما باتت تمتلك أيضًا 24 محطة توزيع في المنطقة.

وكانت شركة شل أعلنت في آذار/مارس الماضي، توصلها لاتفاق لبيع حصتها في “موتيفا انتربرايزس”، إلى شركة “آرامكو” بسعر 2.2 مليار دولار.

ويقول خبراء، إن السعودية في إطار سعيها لتنويع مصادر دخلها، تركز على زيادة نشاطها في مجال المصافي النفطية في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود ومنتجات النفط في العالم.

ووفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، احتلت السعودية المركز الثاني العام الماضي بعد كندا بين الدول التي تصدر النفط للولايات المتحدة.

واستوردت الولايات المتحدة ما معدله 3.3 مليون يرميل نفط يوميًا من كندا، و1.1 مليون برميل نفط يوميًا من السعودية.