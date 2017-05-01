الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 26 مليار دولار في الربع الثاني

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين تقديراتها للاقتراض في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إنها الآن تتوقع أن تصدر 26 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 24 مليار دولار في تقديراتها الأولية.

وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض في الربع الثالث من العام 98 مليار دولار.

وفي الربع الأول من العام اقترضت الخزانة الأمريكية 40 مليار دولار إنخفاضا من تقديراتها في يناير كانون الثاني البالغة 57 مليار دولار. وقالت إن الدافع الرئيسي وراء هذا الانخفاض كان ارتفاع العوائد.