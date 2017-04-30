“شانجي” السنغافورية تفوز بتشغيل مطار غربي السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلن وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، اليوم الأحد، فوز شركة شانجي للمطارات السنغافورية بعقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، بمدينة جدة غرب المملكة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة السنغافورية ستتسلم المطار الجديد خلال أربعة أسابيع من اليوم.

وقال الوزير السعودي، إنه تم إنجاز 88% من المطار، ولا توجد عوائق من شأنها تأخير التشغيل عن الموعد المخطط له، المقرر نهاية العام الجاري.

وتُشغل شركة شانجي للمطارات السنغافورية، 20 مطاراً دولياً حول العالم.

وتضم المملكة العربية السعودية 27 مطاراً مقسمة إلى مطارات دولية وإقليمية وداخلية.

والمطار الجديد مستقل عن مطار الملك عبد العزيز الدولي الحالي، وتكلفته 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، بمساحة 105 كلم مربع.

ويوفر المطار عند الانتهاء منه، 22 ألف موقف للسيارات والحافلات.

وارتفعت أعداد المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (غرب السعودية) خلال 2016 إلى أعلى مستوى في تاريخ المطار الحالي، منذ إنشائه قبل أربعة عقود، بسبب الحج والعمرة، ليصل إلى نحو 31 مليون مسافر، بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015، البالغ حينها 30.09 مليون مسافر.

و”جدة” إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وترتفع أعداد المسافرين عبر مطارها نظرا لقدوم الحجاج والمعتمرين إلى مطارها القريب من الأماكن المقدسة في مكة المكرمة.