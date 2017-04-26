عقب تصريحات لترامب.. كندا تحذر من حرب تجارية مع أمريكا

المصدر: تورنتو- إرم نيوز

دعت كندا القائمين على صناعة الأخشاب لديها إلى الاستعداد لـ “حرب تجارية” مع الولايات المتحدة، أقرب شريك تجاري لهم، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بأنها “تعاملت بخشونة شديدة مع الولايات المتحدة” في الوقت الذي تدرس فيه إدارته فرض رسوم على واردات الأخشاب الكندية.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها تعتزم فرض رسوم تعويضية على واردات الأخشاب اللينة من كندا بنسبة تتراوح بين 3% و24%، على أن يكون متوسط الرسوم 20%.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن هذه الرسوم تأتي ردا على الدعم الذي تقدمه الأقاليم الكندية لمنتجي الأخشاب الكنديين وهو ما يقلص القدرة التنافسية للمنتجين الأمريكيين في هذه السوق.

وأضاف روس في تصريحات صحفية أن كندا “حليف وثيق وهم (الكنديون) حليف مهم وجار جيد بشكل عام . هذا لا يعني أنه ليس عليهم الالتزام بقواعد اللعب”.

كانت الولايات المتحدة قد استوردت أخشابا كندية بقيمة 7ر5 مليار دولار خلال 2016، في حين يقدر وزير التجارة الأمريكي حصيلة الرسوم الجديدة بحوالي مليار دولار.

وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي جيم كار لصحفيين في أوتاوا إنه يتعين على القائمين على صناعة الأخشاب الاستعداد لفقدان حتمي لوظائف ولكنه تعهد بالتصدي لـ “هذا العمل التجاري غير العادل وغير المبرر.”

وأوضح كار في بيان أن “حكومة كندا تختلف بشدة مع قرار وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم غير عادلة وعقابية.. الاتهامات لا سند ولا أساس لها من الصحة”.

كما حذر كار من التداعيات السلبية على صناعة بناء المنازل الأمريكية، قائلا إن الرسوم ستكبد في نهاية المطاف الأسر الأمريكية زيادة في التكاليف بالنسبة للذين يرغبون في بناء أو ترميم المنازل.

وقال كار: “طبقا لحسابات الرابطة الوطنية الأمريكية لبناة المنازل هناك زيادة محتملة بقيمة 1000 دولار في تكلفة بناء منزل جديد”، مضيفا أن ذلك سيكلف آلاف الأمريكيين العاملين في صناعة الإنشاءات وظائفهم.

يأتي ذلك بينما يأمل الرئيس ترامب في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم “نافتا” والتي تضم الولايات المتحدة كندا والمكسيك. وكان ترامب قد انتقد كندا بسبب خطواتها للحد من صادرات منتجات الألبان الأمريكية إلى السوق الكندية.

وقال روس إن الخلاف بشأن الأخشاب والألبان يمثل دليلا على أن اتفاقية “نافتا” ليست فعالة.

وأضاف :”لو كانت نافتا تعمل بطريقة صحيحة، فإننا لم نكن لنرى مثل هذا النوع من التطورات الشائكة للغاية والمؤسفة للغاية من وقت إلى آخر”.

في الوقت نفسه، قلل ترامب من أهمية الحديث عن حرب تجارية مع كندا، مشيرا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة مع كندا.