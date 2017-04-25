هيئة مكافحة الفساد السعودية تحقق مع وكيل وزارة الداخلية حول “توظيف أقاربه”

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

قالت صحيفة إخبارية سعودية، في وقتٍ مبكر من اليوم الأربعاء، إن هيئة مكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) فتحت تحقيقا في تعيين وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية، ناصر العبدالوهاب، لعدد من أقاربه في وظائف حكومية.

ونقلت صحيفة “عاجل” الإلكترونية السعودية عن مصادر لم تسمها قولها إن “نزاهة” تلقت شكاوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية، ناصر العبدالوهاب، مدعومة بمعلومات تتحدث عن تدخله لتعيين عدد كبير من أقاربه، بينهم اثنتان من بناته.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المعينين في هذا الشأن ثلاثة من أبناء اخوته، واثنان من أزواج بناته، وأقارب لزوجته، وأن الشكاوى تتضمن معلومات عن تدخله لتوظيف عدد من أقاربه في مناصب قيادية.

كما نقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الداخلية ذاته، قوله “الإجراءات التي تمت – في ما يتعلق بالتوظيف- قانونية”، نافياً صحة ما يتردد عن حدوث تجاوزات في هذا الشأن، ومؤكداً وجود “إجراءات قانونية، وهذه الاتهامات غير صحيحة إطلاقاً، ولا استطيع الدخول في التفاصيل”.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز” الاتصال بمسؤولي “نزاهة” للحصول على تعقيب فوري حول حقيقة وجود شكاوى وتحقيق مع المسؤول السعودي الرفيع.

وبدأ الحديث عن فتح “نزاهة” لتحقيقات مع عدة مسؤولين سعوديين في اتهامات بالفساد وتوظيف الأقارب يتزايد بشكل لافت بعد أيام قليلة من إعفاء العاهل السعودي الملك سلمان لوزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه وإحالته للتحقيق بناء على اتهامات وجهتها له “نزاهة”.