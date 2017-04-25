الإمارات تحظر استيراد خضروات وفواكه من 4 دول عربية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من أربع دول عربية اعتبارًا من 15 مايو/ أيار القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن الحظر جاء نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

ووفق البيان، شمل الحظر دول مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن المحاصيل التي تم حظرها من مصر هي محصول الفلفل، في حين حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.

وبحسب البيان، حظرت الإمارات استيراد محصول التفاح من الأردن، بينما حظرت الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عُمان.

كما طلبت وزارة البيئة من اليمن، إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات دون حظر أي من أنواع الفواكه أو الخضار.

ويحظى قطاع المواد الغذائية في دولة الإمارات باهتمام بالغ مع استمرار نموه بمعدلات ملحوظة، بفضل القاعدة الكبرى من المستهلكين.

كما تعد الإمارات مركزًا لإعادة التصدير، ما يفسر نشوء عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع خدمات المواد الغذائية، لمواكبة الازدهار في السوق.

وتتركز القاعدة الكبرى للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة السعودية، ودولة الإمارات، حيث غالبية المستوردين، ما يشكل أكثر من 80% من صافي الواردات في العام 2014.