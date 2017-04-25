للمرة الثانية.. الإمارات تخفض أسعار المكالمات بين دول الخليج

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية الثلاثاء، عن إنجاز مشغلي الهاتف النقال في الدولة لتطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الهيئة في بيان أن “أسعار التجوال الدولي لمستخدمي الهاتف المتحرك في الإمارات، الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت في المتوسط بنسبة 18% ابتداء من مطلع أبريل/ نيسان الجاري”.

وبحسب البيان، “انخفضت أسعار التجوال لخدمات البيانات بما نسبته 35% في المتوسط، بينما انخفضت أسعار استقبال المكالمات أثناء التجوال بنسبة 19%، وخدمة إرسال الرسائل النصية أثناء التجوال بنسبة 13%”.

وشمل التخفيض الأخير في أسعار التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المستضيفة، والمكالمات الدولية إلى الإمارات، والمكالمات الدولية إلى الدول الخليجية الأخرى.

يذكر أن هذا التخفيض في أسعار التجوال الدولي، يعتبر الثاني من نوعه تنفيذاً لقرار هيئة الاتصالات، الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية، لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويلزم القرار مشغلي الهاتف المتحرك في الإمارات، بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محددة في الأول من نيسان/ أبريل من كل عام، ابتداء من العام 2016 وحتى العام 2020 وذلك على خمس مراحل.