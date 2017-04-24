السعودية تراجعت للمركز الرابع.. وهذه هي الدول الأكثر إنفاقا على المجال العسكري

المصدر: موسكو - إرم نيوز

كشف تقرير للمعهد الدولي لدراسات قضايا السلام، في ستوكهولم “سيبرى” عن تزايد ملحوظ في الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2016، إذ تجاوز المنافس الروسي بمقدار 8 أضعاف.

وأوضحت التقرير أن الميزانية العسكرية الأمريكية زادت عن مثيلتها عام 2015 بنسبة 1.7%، إذ بلغت في عام 2016 نحو 611 مليار دولار، مقابل 596 مليار دولارعام 2015.

وأشار إلى أن “الصين حلت في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً في مجال التسليح بعد واشنطن، إذ بلغ حجم ميزانيتها العسكرية 215 مليار دولار، بنسبة زياردة تبلغ 5,6%، كما تراجعت المملكة العربية السعودية التي كانت تشغل المرتبة الثالثة عام 2015، إلى المرتبة الرابعة في عام 2016 بعد تخفيض نسبة نفقاتها العسكرية بمقدار 30%، أي حوالي 63,7 مليار دولار”.

ورفعت روسيا التي تشغل المرتبة الثانية في قائمة مصدرى الأسلحة في العالم، ميزانيتها العسكرية بنسبة تبلغ 87% بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2007، وهو العام الذي يعتبر نقطة تحول في سياسات روسيا نحو استعادة وجه الدولة العظمى على ضوء ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه أمام مؤتمر الأمن الأوروبي في ميونيخ حول خطة تحديث القوات المسلحة الروسية، وتأكيده ضرورة التخلي عن هيمنة القطب الواحد والتحول بدل ذلك إلى عالم متعدد الاقطاب.