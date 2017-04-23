إسرائيل تستقدم 6 آلاف عامل بناء من الصين

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

اتفقت الصين وإسرائيل على جلب 6 آلاف عامل بناء صينيين للعمل في أراضي الأخيرة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” على موقعها الإلكتروني، بأن الصين اشترطت بأن لا يعمل مواطنيها في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان الخارجية، إيمانويل نحشون، إن الاتفاق تضمن توفير مناطق عمل مناسبة للعمال لضمان السلامة والرفاهية لهم.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أنه في المرحلة الأولى سيصل عدد العمال إلى البلاد 6 آلاف وخلال عام سوف يرتفع العدد إلى 20 ألفا.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية بينها الإذاعة العامة، إلى أن السبب وراء رفض الصين أن يعمل عمالها في مستوطنات الضفة والقدس “سياسي”، باعتبارها مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين بأنها “غير شرعية”، وتشكل عقبة أمام التوصل إلى حل دائم للصراع.