أعضاء صندوق النقد الدولي يستبعدون تعهدًا بشأن مقاومة الحمائية

المصدر: وكالات

تعهدت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، بالعمل على تخفيض الخلل العالمي، ولكنها أخفقت في تكرار التعهد الذي أعلنته في الماضي بمقاومة كل أشكال “الحماية التجارية”. وكررت أيضًا اللجنة المالية في الصندوق، وهي الهيئة المختصة بتوجيه سياسات الصندوق، التزامات أعلنتها سابقًا بشأن أسعار صرف العملات.

وقالت: “سنحجم عن الخفض التنافسي للعملات ولن نستهدف أسعارنا لصرف العملات لأغراض تنافسية”.

وتابعت: “سنعمل أيضًا معًا لخفض الخلل العالمي المفرط من خلال اتباع سياسات متناسبة. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصادنا.”