المصرية للاتصالات توقع اتفاق “تجوال محلي” مع أورنج

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال مصدران مطلعان في وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستوقع، اليوم الأربعاء، اتفاقًا لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول من خلال أورنج مصر.

وأضاف أحد المصدرين، “تم الاتفاق بالفعل مع أورنج على تقديم خدمة التجوال المحلي من خلالها وسيتم توقيع الاتفاقية اليوم.”

وتملك الحكومة المصرية 80 % من أسهم المصرية للاتصالات، التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وتعد أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر/ أيلول، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه. لكنها لم تبدأ بعد في تقديم الخدمة ولا أي من الشركات العاملة في مصر لعدم حصولهم على الترددات حتى الآن.