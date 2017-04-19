“مصرف الرشيد” يطلق سلفة بـ10ملايين دينار لموظفي العراق

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلن مصرف الرشيد في العراق، عن إطلاق سلف الـ10 ملايين دينار عراقي للموظفين “من أجل سد بعض حاجتهم الضرورية”، مشيرًا بهذا الصدد إلى قرب نشر التعليمات الخاصة بهذه السلفة.

وقال المصرف في بيان، إنه “تم اليوم إطلاق سلفة العشرة ملايين دينار للموظفين من دوائر الدولة”.

وأضاف البيان، أن “تعليمات وضوابط خاصة بالسلفة ستصدر قريبًا بهذا الشأن”، مؤكدًا ان “هذه السلفة تأتي من أجل دعم شريحة الموظفين من أجل سد بعض حاجاتهم الضرورية”.

وباشر مصرف الرشيد خلال العام الماضي 2016 بمنح سلف وقروض لفئة الأطباء وبعض أصحاب المشاريع والمواطنين لشراء سيارات خاصة بهم.